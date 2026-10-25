Für knapp 24 Stunden durfte sich Wacker Gotha über die Tabellenführung in der Landesklasse-Staffel 3 freuen, ehe der VfL Meiningen am Sonntag die passende Antwort lieferte. Beim turbulenten 6:3 in Hildburghausen kassierte der bisher defensiv so sattelfeste Spitzenreiter zwar seine Saison-Gegentore zwei, drei und vier, stellte mit einem halben Dutzend eigener Treffer aber einmal mehr seine Offensivqualitäten unter Beweis. Damit bleibt das Spitzenduo auf Kurs und hat sich bereits ein kleines Polster auf die Verfolger erarbeitet.