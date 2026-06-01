Das Bundesarchiv – Stasi-Unterlagen-Archiv Suhl und das Staatliche Schulamt Südthüringen haben eine Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der historisch-politischen Bildung unterzeichnet. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Schülerinnen und Schülern fundierte Kenntnisse über die deutsche Diktatur- und Demokratiegeschichte zu vermitteln und ihr demokratisches Bewusstsein zu stärken. Das teilt Nancy Nowik, Leiterin Stasi-Unterlagen-Archiv Suhl, mit