Bevor am Freitagabend die Neuigkeiten ausführlich erörtert werden konnten, nutzte Jens Schindhelm, Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) „Sonneberger Grenzland“, die Möglichkeit, um die Gäste im Saal zu begrüßen. Neben Landrat Robert Sesselmann und Sonnebergs Bürgermeister Heiko Voigt hatte auch Sabine Kohl, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Föritztal, sowie gut weitere 150 Menschen den Weg in den Kultursaal gefunden. Vielen der Anwesenden dürfte wohl selbst das ein oder andere Stück Wald gehören. Die FBG kommt derzeit auf 965 Hektar Wald und 190 Mitglieder. Die Eigentumsverhältnisse im Landkreis Sonneberg sehen wie folgt aus: 78 Prozent sind Staatswald, 21 Prozent befinden sich in privater Hand und das letzte Hundertstel ist Körperschaftswald.