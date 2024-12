800 Millionen Euro Fördergeld in 2024 für Krankenhausinvestitionen

Finanzminister Albert Füracker betonte, dass Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, und alle Beschäftigten in den bayerischen Krankenhäusern für ihre unverzichtbare Arbeit höchste Anerkennung und finanzielle Unterstützung verdienten. "In 2024 haben wir die Fördermittel für Krankenhausinvestitionen gemeinsam mit den Kommunen um rund 157 Millionen Euro auf 800 Millionen Euro erhöht. Das ist ein starkes Signal in aktuell für alle Bereiche herausfordernden Zeiten."