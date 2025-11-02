Elf Vorstellungen hat der Familienzirkus Solero kostenlos mit Bitte um Spenden in Sonneberg Ende Oktober gegeben. Geringe Besucherresonanz am vorherigen Standort in Herzogenaurach hatte die Zirkusleute auf diese Idee gebracht. Sie merken deutlich, dass die Menschen angesichts der grassierenden Inflation in Deutschland und der zunehmenden Arbeitslosigkeit sparen müssen. Weil sie nicht in einem leeren Zelt spielen und auch Familien ohne dicken Geldbeutel die Chance auf ein Zirkuserlebnis bieten wollten, boten die neun Zirkusleute Vorstellungen bei freiem Eintritt an. Die Sonneberger nahmen das Angebot der Zirkusleute dankbar an. „Das Zelt war nicht immer voll, aber im Großen und Ganzen war es in Ordnung. Viele, nicht alle, haben auch etwas gespendet für uns und unsere Tiere“, berichtet Corina Benz. Am Samstag fand die letzte Vorstellung statt. Nun gibt es eine Winterpause. Die verbringen die Zirkusleute da, wo sie gerade mit ihren Wagen stehen: auf einer Wiese am Kaufland in Sonneberg-West. Sonneberg ist übrigens kein Neuland für sie. Sie waren schon achtmal hier.