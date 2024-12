Das Gefühl nach Hause zu kommen, überfällt so machen, der über Weihnachten und den Jahreswechsel seine Suhler Familie besucht. Es ist eine Emotion, die sich die Organisatoren des Pendler- und Rückkehrertages zunutze machen. Sie haben am Samstag um all jene gebuhlt, die sich vorstellen können, ihren Aufenthalt in der Region unbegrenzt zu verlängern.