"Ich habe mehr Spaß bei der Arbeit als je zuvor", sagt Fox. "Ich nutze die Energie, die ich habe, so weit aus, wie ich kann. Ich habe das Gefühl, ich muss das einfach machen. Ich will bei allem dabei sein. Ich will aktiv sein, weiter arbeiten, meine Partnerschaften erhalten, meine engen Freunde und meine Zeit mit meiner Familie genießen. Und es ist gut, es ist so viel besser, als es sein könnte."