New York - Dankbarkeit sei für ihn das Allerwichtigste, sagt Michael J. Fox - und er sei dankbar für alles. Seit Jahrzehnten kämpft der Schauspieler, der mit der "Zurück in die Zukunft"-Filmtrilogie weltberühmt wurde und heute 65 Jahre alt wird, gegen eine Parkinson-Erkrankung - aber lässt sich davon auch so wenig einschränken wie möglich. Gerade erst stand er mit Kollege Harrison Ford für die Serie "Shrinking" vor der Kamera. Fox sei "großzügig, unterstützend, offen, einfach ein wunderbarer Mensch", sagte Ford anschließend im Interview der "Vanity Fair".