„Zum 1. Januar hat Benjamin die Geschäftsführung übernommen“, erzählt Matthias Heinz. „Und ich bin in die zweite Reihe getreten“, so der 60-Jährige, der bis zum Jahresende 2024 beim Dieselhof in Neuhaus am Rennweg den Hut aufhatte. Ganz sei er also noch nicht raus aus dem Geschäft, sagt Heinz, doch habe er die Verantwortung jetzt an einen seiner beiden Söhne und damit an die nächste Generation weitergegeben.