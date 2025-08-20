Wer an der Fassade des Wohnhauses in der Bella-Aul-Straße 1 das zarte Schild „Atelier Poterie“ entdeckt, ahnt: Hier lebt jemand, der Sinn für Schönheit und Handwerk hat. Schon der Vorgarten gleicht einem stillen Arrangement. Schalen und Krüge reihen sich zwischen blühenden Stauden, kleine Figuren blinzeln aus dem Grün. Ein Blick durchs Fenster offenbart Regale, gefüllt mit handgetöpferter Keramik: Teller, Schalen, Krüge, Vasen, Kaffee- und Teekannen, Seifenschalen, Auflaufformen, sogar Windlichter. Keine Massenware, sondern Einzelstücke, jedes individuell mit Hingabe gefertigt.