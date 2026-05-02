„Wer anderen geholfen hat, ein glückliches Leben zu führen, hat den Sinn des Lebens verstanden“, ist Lars Luck überzeugt. Er, der sein Leben dem Tierschutz verschrieben hat, der mit Unterstützern und einem Verein das Hundeparadies „Dietmar Schnell“ in Zella-Mehlis auf den Weg gebracht hat und betreibt, in dem verhaltensauffällige Hunde und Wolfshybriden eine Chance bekommen, hat genau das erlebt. Ohne diese Erfahrung wäre sein Leben vielleicht völlig anders verlaufen und vielleicht nicht unbedingt in eine positive Richtung.