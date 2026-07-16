München - Nach der für ihn frustrierenden Fußball-Weltmeisterschaft hat der vom Verletzungspech gestoppte Alphonso Davies wieder beim FC Bayern München trainiert. Im Beisein seiner Teamkollegen Serge Gnabry und Lennart Karl sowie Nachwuchsspieler Cassiano Kiala, die ihr persönliches Reha-Programm weiter vorantrieben, absolvierte der kanadische Nationalspieler eine individuelle Einheit am Trainingsgelände. Laut Club-Angaben drehte der 25 Jahre alte Außenverteidiger einige Laufrunden auf dem Rasen am Trainingsgelände an der Säbener Straße.