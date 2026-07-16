Montag beginnt Saison-Vorbereitung

Die Münchner starten am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison. Einen Tag nach dem WM-Finale beginnt das Team von Trainer Vincent Kompany zunächst mit der obligatorischen Leistungsdiagnostik, im Laufe der Woche wird der Rekordmeister auch wieder auf dem Trainingsplatz trainieren. Eine Woche später geht es dann ins Trainingslager an den Tegernsee. Die Nationalspieler, die bei der WM im Einsatz waren, werden im weiteren Verlauf der Vorbereitung nach und nach einsteigen.