Der 77-Jährige Horst „Ede“ Grohmann ist seit Jahrzehnten im Fußball unterwegs, hat unzählige Talente gefördert und sich den Spitznamen „Ede“ schon als Kind eingehandelt. Beim SV 08 Steinach sorgt Horst Grohmann für frischen Wind – mit ballorientiertem Training, klaren Ansagen und einer guten Portion Humor. Nun spricht der erfahrene Coach über den Druck vor dem ersten Spiel, den Sieg gegen Bad Salzungen, sein besonderes Trainingskonzept und das bevorstehende Pokalspiel zur Kerwa.