Zur Papstwahl "Habemus Gelatum" - In München raucht es im Konklave-Eis

München (dpa/lby) - Noch bevor der weiße Rauch aus dem weltberühmten Schornstein in Rom aufsteigt, raucht es bereits in der Theke einer Münchner Eisdiele: Der Besitzer hat sich eigens zur Papstwahl ein "Konklave-Eis" ausgedacht. Das Eis besteht aus einer Mischung aus Panna Cotta und Himbeere und ist in der Theke im Eisladen "Der verrückte Eismacher - im Wunderland" an einem rauchenden Schornstein und einer ins Eis gemalten Tiara zu erkennen - der bekannten päpstlichen Kopfbedeckung. Eisverkäuferin Elena Wiegenkopf erzählt, wie es zu der neuen Sorte kam: "2025 ist das Jubeljahr der katholischen Kirche und da wurde die Sorte Hallelujah, das ist Gianduja-Eis mit Haselnüssen, zum Eis des Jahres gekrönt. Und da der Eismacher ein sehr gläubiger Mensch ist, hat er sich inspirieren lassen und hat dann weitere heilige Sorten entwickelt" - so auch das Konklave-Eis. "Das ist himmlisches Himbeer-Eis mit päpstlichem Panna Cotta."