Zur Fotoausstellung: Bilder einer Stadt zum Versenden

Bilder einer Stadt zum Versenden

Heike Wahl

Aus der aktuellen Ausstellung in Zella-Mehlis, die von zwei Fotografen von „Freies Wort“ bestritten wird, können jetzt 25 Motive auf Reisen gehen.

Die Karten-Box. Foto: Bastian Frank

Derzeit zeigen Karl-Heinz Frank und Michael Bauroth – sie sind Fotografen bei „Freies Wort“- in der Bürgerhausgalerie eine Ausstellung, die unter dem Titel „Bilder einer Stadt“ noch bis März 2026 läuft. Zu sehen sind 51 Fotos, die in den vergangenen 25 Jahren in Zella-Mehlis entstanden sind. Mit ihnen wird den Galerie-Besuchern ein eindrucksvoller Ausschnitt aus der Entwicklung der Stadt nahegebracht, der reichlich Stoff für Erinnerungen und Gespräche liefert. Es sind interessante, emotionale und denkwürdige Momente, die die beiden Fotografen eingefangen und für diese Schau herausgesucht haben.

Die Suhler Verlagsgesellschaft, zu der „Freies Wort“ gehört, hat aus diesem sehenswerten Fundus 25 Motive ausgewählt und daraus eine Postkartensammlung produziert. Die ist gut geeignet zum Versenden als Gruß aus Zella-Mehlis, zum Sammeln oder einfach nur zum Betrachten. Erhältlich ist die Karten-Box ist ab sofort in der Geschäftsstelle von „Freies Wort“ in der Gothaer Straße 9 in Suhl.