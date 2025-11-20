Zur Fotoausstellung: Bilder einer Stadt zum Versenden

Derzeit zeigen Karl-Heinz Frank und Michael Bauroth – sie sind Fotografen bei „Freies Wort“- in der Bürgerhausgalerie eine Ausstellung, die unter dem Titel „Bilder einer Stadt“ noch bis März 2026 läuft. Zu sehen sind 51 Fotos, die in den vergangenen 25 Jahren in Zella-Mehlis entstanden sind. Mit ihnen wird den Galerie-Besuchern ein eindrucksvoller Ausschnitt aus der Entwicklung der Stadt nahegebracht, der reichlich Stoff für Erinnerungen und Gespräche liefert. Es sind interessante, emotionale und denkwürdige Momente, die die beiden Fotografen eingefangen und für diese Schau herausgesucht haben.