Zur besseren Berufsorientierung: Neues Netzwerk in Sonneberg

Im Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT

arbeiten Schulen und Unternehmen vor Ort partnerschaftlich zusammen, um jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt zu ebnen. Das Netzwerk versteht sich als Mittler für eine praxisnahe Berufsorientierung. Es baut sich aus fast 400 regionalen Netzwerken in allen Bundesländern – davon nunmehr, nach der Gründung in Sonneberg, 18 in Thüringen – auf. SCHULEWIRTSCHAFT bietet erprobte Materialien aus der Praxis für die Kooperationen vor Ort wie Checklisten, Leitfäden und Musterverträge. Sie schreibt den jährlichen „SCHULEWIRTSCHAFT-Preis“ aus und koordiniert die Vergabe des „Berufswahl-Siegel“ für Schulen mit vorbildlicher Berufsorientierung. Mit den Schülerfirmenprogrammen „Junior“ wiederum soll der Gründergeist schon frühzeitig geweckt werden.