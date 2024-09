"Eltern, macht euren Job"

Sollte er herausfinden, dass die Eltern gewusst hätten, was vor sich gegangen sei, aber nichts dagegen getan hätten, werde er diese ebenfalls öffentlich vorführen, sagte der Sheriff am Freitag auf einer Veranstaltung. "Also Eltern, macht euren Job: Lasst nicht Sheriff Chitwood eure Kinder erziehen. Das ist absolut lächerlich", ergänzte er.

In den USA kommt es immer wieder zu Amokläufen und tödlichen Schusswaffenvorfällen an Schulen. Erst vor knapp zwei Wochen hatte die Polizei einen 14-Jährigen festgenommen, der an einer Schule im US-Bundesstaat Georgia vier Menschen erschossen und mehrere weitere verletzt hatte. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und im großen Stil im Umlauf.