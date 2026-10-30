«Zuneigung und Bewunderung» Trauer um Sir Patrick Stewart - "einer der Großen"

London/Los Angeles - Als Captain Jean-Luc Picard brachte er die unendlichen Weiten des Weltraums auch in deutsche Wohnzimmer. Nun müssen Fans und Kollegen in aller Welt Abschied nehmen: Hollywood-Star Sir Patrick Stewart ist tot. Der als Captain des Raumschiffs Enterprise berühmte Brite starb im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause im kalifornischen Los Angeles. Nach Angaben seiner langjährigen Sprecherin Kelly Bush Novak litt Stewart an einer Alzheimer-Erkrankung sowie an der Lewy-Körperchen-Demenz, einer selteneren Demenzform.