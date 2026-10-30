«Zuneigung und Bewunderung» Trauer um Sir Patrick Stewart - "einer der Großen"

"Sex and the City"-Star Kim Cattrall, die 1991 in "Star Trek VI: Das unentdeckte Land" mitspielte, sprach von einem "riesigen Verlust" für alle. Auch der britische Verteidigungsminister Wes Streeting würdigte Stewart: "Von Shakespeare bis Star Trek drang er kühn dorthin vor, wo noch kaum ein Mensch zuvor gewesen war, und nahm Millionen von uns mit sich. Er hat nie seine Wurzeln vergessen und schreckte nie davor zurück, seine Stimme zu erheben, um für andere einzustehen - insbesondere für jene, die von häuslicher Gewalt betroffen sind."