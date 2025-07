Schwangau (dpa/lby) - Ein Wanderer ist im Allgäu rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 56-Jährige soll von einem Aussichtspunkt in der Nähe von Schwangau (Landkreis Ostallgäu) gefallen sein, teilte die Polizei mit. Er war bereits am Dienstag zum Wandern aufgebrochen, aber nicht zu seinem Hotel zurückgekehrt. Am Donnerstagnachmittag begann schließlich die Polizei mit der Suche nach dem Mann - auch mit einem Hubschrauber. Am selben Abend fanden die Einsatzkräfte den Leichnam des Wanderers unterhalb einer steilen Rinne.