Zum zehnten Todestag Zehn besondere Geschichten über Udo Jürgens

Feuer im Kopf 2014

In einem seiner letzten Interviews sprach Udo Jürgens davon, dass er nach der geplanten Tournee vielleicht kürzertreten werde. "Was in Zukunft kommt, das muss man so gestalten, dass ich wirklich auch Zeit habe, darüber nachzudenken: Will ich das noch machen?", sagte er im September 2014, drei Monate vor seinem Tod, dem Schweizer Sender SRF. "Es ist natürlich spannend, wenn man als älterer Mensch noch in der Liga ist derer, die Feuer im Kopf haben, aber so etwas ist kein ruhiges Leben", meinte er.