Zum Welttag des Stotterns "Wenn ich nervös bin, ist es schlimmer"

Täglich Sprach- und Entspannungsübungen

Jeden Morgen macht Will 20 Minuten Entspannungs- und Sprachübungen, wiederholt Worte, übt für ihn schwierige Sätze. "Man hat für den Tag ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein", sagt Will, der auch regelmäßig zu einer Logopädin geht. Über die Bundesvereinigung hat er zudem Kontakt zu anderen Menschen gefunden, die stottern. "Das tut gut, wenn man sich mit Betroffenen austauschen kann", betont er.

Neben beruflichem Erfolg und Verbesserungen beim Sprechen wünscht Will sich auch eine Partnerin an seiner Seite. Als er in der Jugend angefangen habe, sich für Mädchen zu interessieren, sei das Stottern nicht hilfreich gewesen, erzählt er. "Es gibt natürlich immer Charaktere, die besser darauf reagieren und Charaktere, die schlechter darauf reagieren." Heute gehe er sehr offen mit seinem Stottern um und schreibe auf einer Dating-App frühzeitig, dass er stottert. "Es gab bisher noch keine Partnerin, die aktiv gesagt hat: "Mich stört es.""