Jedes Jahr im April und Mai rund um den Welttages des Buches geht Alexandra Messerschmidt, Inhaberin des „Buchladens am Markt“ in Hildburghausen, auf Tournee durch den Landkreis. Ihre Stopps: Schulen – und dort speziell die vierten und fünften Klassen. Im Gepäck hat sie Bücher – viele zum Verschenken und eins zum Vorlesen. „Es ist mittlerweile eine langjährige Tradition, das wir den Tag des Buches intensiv begehen. 32 Schulklassen beteiligen sich in diesem Jahr daran. Entweder kommen sie zu mir in den Laden oder ich besuche die Schulen. Auftakt war am vergangenen Donnerstag in der Grundschule in Eisfeld. Die Vorlesetermine reichen noch bis in den Mai hinein“, berichtet Alexandra Messerschmidt.