Berlin - Jährlich erkranken in Deutschland rund 2.900 Männer an einer durch Humane Papillomviren (HPV) bedingten Krebserkrankung. Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von rund 1.000 Krebsfällen im Bereich von Anus und Genitalien sowie 1.900 Fällen im Mundrachen aus, wie es in einem aktuellen Bericht heißt.