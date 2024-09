Zum Weltkindertag: Steckenpferd, Klosterkater, Angsthase - Buntes zum Kindertag

Für Wasserratten und Sportliche

Beim "Neptunfest" im GalaxSea-Bad in Jena können sich Kinder unter anderem auf Spiele im und am Wasser freuen. Die Thüringentherme in Mühlhausen stellt laut Website den Kleinen ein kostenloses Eis in Aussicht. Auch die Ardesia-Therme in Bad Lobenstein kündigt an, ein Wassereis für Kinder bis 16 Jahre parat zu halten. Außerdem müssen diese Kleinen dann nur den halben Eintrittspreis zahlen und unter anderem ist eine Wasserpistolenschlacht geplant. In Schmalkalden lädt der ADFC zur Familienradtour mit Snacks und Spielen und Fahrrad-Demo für mehr Radwege ein.