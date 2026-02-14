Seit der Antike werde das Thema immer wieder dargestellt, so Kranhold. Als einen der spannendsten Küsse in der Kunstgeschichte nennt sie den von Giotto gemalten Judaskuss in der sogenannten Arena-Kapelle im italienischen Padua von 1305. Jesus und Judas werden dabei mit den Gesichtern ganz nah aneinander dargestellt. "Da ist der Kuss das ultimative Zeichen des Verrats." Ab dem 19. Jahrhundert sei dann das Motiv des erotischen Kusses relevanter geworden.

6. Der Kuss im Film

Der Film, wie man ihn heute kennt, wurde laut Kommunikationswissenschaftler Haarkötter 1895 erfunden. Bereits ein Jahr später habe es den ersten Filmkuss gegeben. Ohne diesen sei das Kino niemals so erfolgreich gewesen, so seine Meinung. "Menschen sind damals ins Kino gegangen, um anderen Menschen beim Küssen zuzugucken", sagt er. Vor allem in Hollywoodfilmen spiele "das Küssen eine absolut fundamentale Rolle".

Dass der Kuss eine zentrale Rolle spielte, lässt sich auch daran erkennen, dass es bis in die 1960er Jahre einen sogenannten Production-Code in Hollywood gab. Darin war genau geregelt, wer, wie lange, in welcher Körperhaltung und auf welchen Möbeln wen küssen darf, erläutert er. So durfte ein Kuss beispielsweise nicht länger als drei Sekunden dauern. Einer der berühmtesten Filmküsse ist der Kuss zwischen Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann in "Casablanca", sagt der Experte. "Ikonisch, keine Frage."

7. Der erste Kuss

Dem ersten Kuss, sei es im Leben oder in jeglichen Arten von Beziehungen, wird eine sehr große Bedeutung beigemessen. Warum ist das so? "Der erste Kuss überhaupt, den wir mit zwölf, 13, 14 Jahren haben, ist deshalb entscheidend, weil der erste Kuss das Ende der Kindheit ist", erklärt Psychologe Krüger. Damit beginne auch die Pubertät.

Aber auch danach ist der erste Kuss zwischen zwei Menschen ein zentraler Moment. "Das spielt eine riesige Rolle", sagte er. Dabei entscheide man, wie es mit dem anderen Menschen weitergehe, ob man mit ihm intim werden oder gar eine Beziehung eingehen wolle.

8. Gut für die Gesundheit

Küssen ist auch gesund. So senke es etwa den Blutdruck und stärke auch das Immunsystem, so Buchautorin Zeitlinger. Außerdem sei es gut für das Herz sowie den Kreislauf und helfe beim Stressabbau.

Zudem hat das Knutschen weitere positive Effekte. "Küssen ist ein Glücksfaktor, der die Beziehung unendlich verändert und verbessert", erklärt Psychotherapeut Krüger. Dabei werden nämlich sehr viele Hormone ausgeschüttet. "Wenn wir küssen, wird der ganze Körper in einen Erregungszustand gebracht und quasi belebt."