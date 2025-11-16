Am 14. November 2025 jährte sich der Todestag des Schriftstellers und Dichters Jean Paul (1763 – 1825) zum 200. Mal. Just an dem Tag hatte die Stadt- und Kreisbibliothek Meiningen zu einer Veranstaltung eingeladen, um an den bedeutenden deutschen Dichter zu erinnern. Es wurde eine Reise in die Welt von Jean Paul, eine wilde Mischung aus Figurentheater, Objekttheater, Schauspiel und Lesung, wie das Figurentheater FEX selbst sein Programm nennt. Jedenfalls zwei unterhaltsame Stunden, die es so in Meiningen wohl bisher kaum gegeben hat.