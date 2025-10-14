Wolfgang Scheler brauchte nicht lange, um zu sehen, aus wem mal ein Großer oder eine Große werden kann. Man erkenne schon bei den Grundschülern, ob sie es können oder nicht, sagte er einmal in der Oberhofer Ski-Arena am Rande des Skilanglauf-Landesfinales des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. Dann ließ er – an jenem Januartag im Jahr 2018 als Kampfrichter im Einsatz – wieder seinen Blick auf die Kinder schweifen, die im Schnee an ihm vorbeizogen. Wenig später meinte er: „Du brauchst dann nicht mehr viel mit ihnen zu arbeiten, wenn sie schon viel mitbringen.“