Wenn Rüdiger Müller auf seinem Fahrrad saß und durch die Stadt zu seinem einst selbst mit erbauten Wohnhaus in idyllischer Lage auf dem Lautenberg radelte, dann passierte das selten, ohne dass er mehrfach von Passanten aufgehalten wurde. Wer ihn kannte, der wusste, Rüdiger Müller ist einer, der immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Probleme seiner Mitmenschen hatte, der zuhören konnte und alle Hebel in Bewegung setzte, um zu helfen. Ja, zum Helfen fühlte er sich berufen. Und helfen zu können, das war für ihn zeitlebens seine Triebfeder, das erfüllte und motivierte ihn. In den vielen Jahren von 1994 bis 2006 als Suhler Bürgermeister – damals noch 1. Beigeordneter – und Sozialdezernent, aber in seinen zahlreichen Ehrenämtern, Verbänden und Vereinen auch weit über diese Zeit hinaus.