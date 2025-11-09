Im Pflegezentrum Bergkristall in Waldau durfte ich einen Menschen begleiten, der sein Leben dem Sport, der Natur und dem Wald verschrieben hatte – Ludwig Amarell. Ein Mann, dessen Herz im Takt seiner Schritte schlug. Der Umzug in eine Pflegeeinrichtung war für ihn ein schwerer Schritt, denn der Wald war immer sein Rückzugsort, sein Kraftplatz. Umso wichtiger war es, Ludwig so zu begegnen, dass er sich verstanden, gesehen und wertgeschätzt fühlte. Individuelle Betreuung bedeutet, den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen. Seine ruhige Art, sein Sinn für das Wesentliche und seine Liebe zur Natur gaben die Richtung für unsere gemeinsame Zeit vor. Ludwig war kein Mensch vieler Worte, aber ein Mensch voller Tiefe. In den Gesprächen über frühere Läufe, über den Duft des Waldes am Morgen oder den Stolz nach einem erfolgreichen Marathon zeigte sich, was ihn innerlich bewegte. Durch diese Nähe entstand Vertrauen – eine Verbindung, die weit über alltägliche Betreuung hinausging.