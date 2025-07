Fabian Giesder: Mit großem Respekt nehmen wir Abschied von Dr. Horst Strohbusch. Er war ein Mann, der Mut, Haltung und Besonnenheit vereint hat. Als Augenarzt hat er Generationen Meininger geholfen zu sehen – doch in den entscheidenden Jahren der Friedlichen Revolution war er es, der auch unserer Stadt half, ihren klaren Blick auf Freiheit und Demokratie wiederzufinden. Horst Strohbusch hat in den Tagen des Umbruchs 1989 den Mut aufgebracht, in der Stadtkirche deutliche Worte zu sprechen – ruhig, unmissverständlich, und doch immer versöhnlich. Er hat den Menschen Hoffnung gegeben und das Licht der Veränderung weit über die Kirchentüren hinausgetragen. Als erster frei gewählter Bürgermeister nach der Wiedervereinigung hat er in einer Zeit großer Unsicherheit Verantwortung übernommen. Mit Idealismus, Toleranz und seiner Suche nach Kompromissen hat er die Grundlagen dafür geschaffen, dass Meiningen heute wirtschaftlich stark dasteht – das Gewerbegebiet Dreißigacker, die Weichenstellung für das Klinikum und die Sicherung unseres Theaters tragen seine Handschrift.