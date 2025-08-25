„Ich bin der Herbert Frübing.“ So stellte er sich vor, als ich ihn im Frühsommer 1990 zum ersten Mal traf. Ich war erst kurz zuvor von Dresden nach Schmalkalden gezogen und als Redakteurin frisch bei der Zeitung eingestiegen, da trat der groß gewachsene schlanke Mann an mich heran, voller Offenheit und Begeisterung. Er schreibe gern, plauderte er, kenne Schmalkalden und die Schmalkalder gut und wolle gern Artikel schreiben. Warum nicht? Wir versuchten es miteinander.