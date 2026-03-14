Steinmeier schreibt über Habermas: "Er hat uns das Ethos des demokratischen Diskurses gelehrt und die Emanzipation des Menschen als unaufgebbares Ziel begründet." Der gebürtige Düsseldorfer habe maßgeblich dazu beigetragen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die intellektuelle Öffnung der Bundesrepublik für die politische Kultur des Westens gelang und damit der Weg zu einer gefestigten Demokratie geglückt sei. Bis zuletzt habe Habermas sich leidenschaftlich zu Wort gemeldet. "Unser Land verdankt ihm unendlich viel", hob Steinmeier hervor.