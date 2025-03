Zum Tod von Eva Sollich: Das Tanzhaus war ihr Lebenswerk

Der Name Eva Sollich wird stets untrennbar mit dem Tanzhaus Benshausen verbunden sein. 1977 von der Absolventin der renommierten Palucca-Schule in Dresden in Benshausen gegründet und die folgenden 20 Jahre von ihr geleitet, hat es eine Entwicklung und Akzeptanz erfahren, die es ohne die Tanzpädagogin so wohl nicht gegeben hätte. Dem traditionellen Tanz galt ihre Liebe, so wie er in anderen Ländern intensiv gelebt wurde. In Ungarn etwa, was sie faszinierte und zugleich dazu animierte, eine Reise zu unternehmen, um sich direkt vor Ort selbst ein Bild davon zu machen. Schon damals hat sie die sich in Leipzig entwickelnde Tanzbewegung mit Freude begleitet und eine Tanzmeisterausbildung angeregt, die sie schließlich für die gesamte DDR-Folkszene in Benshausen übernommen hat.