Das Leben selbst war es, aus dem Brigitta Wurschi ihre unbändige Kraft geschöpft hat. Doch diese ihr scheinbar im Überfluss gegebene Energie reichte am Ende nicht mehr aus, um sich gegen die Krankheit zu stemmen, die ihr nahm, woran sie so sehr hing. Die Suhler Kämpferin für Wahrheit, Demokratie und Gerechtigkeit, die Ehefrau, Mutter, Oma, die Wegbegleiterin und Freundin starb am 15. Februar im Alter von 75 Jahren.