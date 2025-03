Mit seinem Namen sind Jahrzehnte deutscher Politik verbunden, vor allem aber gilt er als einer der entscheidenden Gestalter des deutschen Zusammenwachsens: Der frühere Ministerpräsident des Freistaates Thüringen und von Rheinland-Pfalz Bernhard Vogel (CDU) ist am Montag im Alter von 92 Jahren verstorben. „Die Point-Alpha-Stiftung trauert um einen treuen Freund, Förderer und wohlwollenden Partner“, heißt es in einer Mitteilung. Bei einer Rhönwanderung 1995 kam er zum Point Alpha. Der glich einer Ruine. Ihm wurde klar, dass gehandelt werden muss. „Der Ort ist ein Zeitzeugnis der Vergangenheit, welches weiterhin eine Zukunft braucht.“ Dank seiner Weitsicht sei dies einer der Anstoßpunkte für das unvergleichliche Projekt am authentischen Geschichtsort gewesen.