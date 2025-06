Zum Tod der Beach-Boys-Legende Musikgenie Brian Wilson: Sonnenschein und dunkle Schatten

Wilsons Leben ist geprägt von Schicksalsschlägen. Der Unfalltod von Dennis (1983) und der Krebstod von Carl (1998) setzen ihm schwer zu. Doch mit Hilfe seiner zweiten Frau Melinda berappelt er sich. Der Film "Love And Mercy", in dem Paul Dano und John Cusack Wilson spielen, erzählt seine Geschichte, die zumindest in gewisser Weise ein Happy End hat.

Gefeiertes Comeback mit "Smile"

2004 verzückt Wilson Fans und Kritiker mit der Fertigstellung von "Smile". Die Arbeit an dem experimentellen Konzeptalbum beginnt er schon direkt nach "Pet Sounds", bricht jedoch ab. "Ich dachte, es passt nicht zu den Beach Boys", sagt er später. Einige Songs, darunter "Good Vibrations", landen auf anderen Alben. Erst 37 Jahre später erscheint "Smile" und beschert dem Musikgenie seinen ersten Grammy.

Auch auf der Bühne gelingt ihm ein gefeiertes Comeback. Er überwindet sein Lampenfieber und hat sichtbar Freude an den Auftritten. Mit seinen alten Weggefährten von den Beach Boys steht er, trotz diverser gerichtlicher Auseinandersetzungen um Songwriting-Credits, kurzzeitig wieder auf der Bühne.

Für den Dokumentarfilm "The Beach Boys" gelingt es Regisseur Frank Marshall, Brian Wilson, Mike Love und Co. 2023 für ein Treffen am Strand vor der Kamera zusammenbringen. Sein letztes Konzert hat Wilson ein Jahr vorher absolviert. Anfang 2024 stirbt Melinda, kurz darauf wird bei ihm Demenz diagnostiziert.

"Ich bin kein Genie", sagte Brian Wilson einmal. "Ich bin nur ein Typ, der hart arbeitet." Fans, Kritiker und Musikhistoriker sehen das anders.