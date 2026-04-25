Zum «Tag des Baumes» Was Bäume fürs Klima und den Artenschutz tun

Entscheidend sei die Vielfalt: Mischbestände aus heimischen Arten schafften deutlich mehr Lebensräume und seien stabiler als monotone oder nichtheimische Bestände, mit denen viele Tiere wenig anfangen können.
Der LBV widmet sich besonders dem Schutz der Streuobstwiesen. Sie zählten zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas: "Alte Obstbäume mit Höhlen bieten Brutplätze für Vögel wie den Steinkauz, während Blüten ein wichtiges Nahrungsangebot für Wildbienen und Schmetterlinge sind. Das Zusammenspiel aus Bäumen, Wiesen und extensiver Nutzung schafft zudem Lebensraum für Fledermäuse und zahlreiche Käferarten."
In den Kronen der Stadtbäume könnten Vögel wie Amseln oder Meisen brüten, Blüten und Blätter seien Nahrung für Insekten.