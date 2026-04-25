Zum «Tag des Baumes» Was Bäume fürs Klima und den Artenschutz tun

Freising - Stadtbäume machen Beton- und Asphaltwüsten optisch gleich ein wenig netter. Doch nicht nur das - ein Baum, ob er nun in der Stadt, im Wald, auf der Streuobstwiese oder am Rand einer Landstraße steht, leistet auch einen großen Beitrag zum Klima- und Artenschutz. Ein Überblick zum "Tag des Baumes" an diesem Samstag.