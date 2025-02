Wiesbaden - Rund 77 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sprechen zu Hause ausschließlich Deutsch. Das teilt das Statistische Bundesamt anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am Freitag (21. Februar) mit. Basis sind Ergebnisse des Mikrozensus aus dem Jahr 2023, eine Befragung von Bürgerinnen und Bürgern. Unter den Menschen mit Einwanderungsgeschichte sprechen demnach 22 Prozent in den eigenen vier Wänden nur Deutsch.