Der Tierschutzverein möchte in zeitlicher Nähe zum Weltkatzentag auch in diesem Jahr Katzenhalter dazu motivieren, ihre Tierchen chippen zu lassen. Von 10 Uhr bis 12 Uhr laden die Tierschützer zu einer Chippaktion ins Tierheim ein – solange die Transponder reichen. Nicht vergessen sollten die Katzenhalter, den Impfausweis ihres Kätzchens einzustecken, damit die Chip-Nummer darin verewigt werden kann. Natürlich funktioniert das Wiederfinden vermisster Tiere nur, wenn die Miezen auch in den kostenfreien Tiermelderegistern Tasso und Findefix eingetragen sind. Beim Registrieren helfen am Samstag die Vereinsmitglieder.