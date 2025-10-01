35 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung solle mehr auf die aktuellen Probleme geschaut werden als die Unterschiede zwischen Ost und West in Deutschland zu betonen – mit diesem Appell hat die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen zum aktuellen Einheitsfeiertag reagiert. Es sei besser, einmal darauf zu schauen, was in den vergangenen 35 Jahren erreicht wurde, sagte IHK-Präsident Torsten Herrmann am Mittwoch in Suhl. So habe etwa der Ilm-Kreis in den 1990er Jahren mit 19 Prozent Arbeitslosigkeit als abgehängt gegolten und sei heute beispielsweise mit Thüringens größtem Gewerbegebiet eine Vorzeige-Region.