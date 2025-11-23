Kein Spielbetrieb im Fußballkreis: Aufgrund von Schnee und Frost konnten am Wochenende im KFA Südthüringen keine Fußballspiele ausgetragen werden. Sämtliche Plätze waren nicht bespielbar. Darunter waren auch alle sieben Begegnungen des 14. Spieltages der Kreisoberliga. Bis zuletzt hatte Westhausen (zu Hause gegen 51 Sonneberg) gehofft, seine Heimbegegnung auf dem Waldsportplatz austragen zu können. Aber auch hier war kein Fußball möglich. Das Schiedsrichter-Kollektiv mit Yannik Ritter, Daniel Gerber-Tetzlaff und Louis Röhrig sagten das Match um 13:25 ab.