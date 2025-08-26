Die Überraschung ist gelungen. „Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Jörg Reddin mich letzte Woche so nach Details gefragt hat, aber damit hätte ich nicht gerechnet“, gesteht Wolfgang Gaube. Soeben ist der Unternehmer, Inhaber der Kaffeerösterei und Espressobar „Bohnenstolz“, zum „Arnstädter des Jahres“ ernannt worden – im Rahmen der großen Dankeschön-Veranstaltung für die Stadtgesellschaft am Freitagabend auf dem Arnstädter Theatervorplatz.