Es ist ein imposantes Bild in herbstlicher Idylle: Rund ums Dorf rollt eine Kolonne bunter Traktoren, der Klang ihrer Motoren trägt weit ins Land hinaus. Währenddessen feiern die Menschen in Neuhof das Fest, das das Dorf seit sieben Jahren zum Strahlen bringt. Zum siebten Mal hatten Silvana und Thomas Kihr zum Traktortreffen auf die Wiese hinter ihrem Haus geladen. Was vor Jahren aus einer spontanen Idee entstand – „Warum macht ihr eigentlich kein eigenes Treffen?“ – ist Tradition geworden.