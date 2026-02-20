Bis zum 4. April, das ist der Ostersamstag, wird jetzt gefastet. Menschen verzichten unter anderem auf bestimmte Lebensmittel, Alkohol oder das umweltschädliche Autofahren. Aber warum verzichteten Politiker bisher darauf, wichtige Beschlüsse zu fassen? Nennt sich das Politik-Fasten? Da haben wohl etliche Kreisräte etwas verkehrt verstanden. Oder warum haben sie in Schmalkalden-Meiningen das Schulnetz nicht überarbeitet? Weil jedes Dorf eine Schule haben soll? Das ist von Oberschönau, Springstille, Untermaßfeld bis Oberweid schon längst nicht mehr der Fall. Seit Jahren wurde das Schulkonzept im Landkreis nicht angepasst. Schlüssige Aussagen zum Fortbestand oder zur Schließung von Schulen fehlen. Deshalb versagte das Land Thüringen diese Woche Fördermittel für die Sanierung der Thüringer Gemeinschaftsschule in Schwarza. Klasse! Das habt ihr super hinbekommen im Kreistag! Alle miteinander von der AfD, CDU, FDP, von Freien Wählern, Grünen, Linken, der SPD bis zur Rhön-Rennsteig-Fraktion.