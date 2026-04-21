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  6. Salon Vogel, ein Party-Eck

Zum runden Geburtstag Salon Vogel, ein Party-Eck

Das war am Dienstagmorgen wirklich für jeden gut sichtbar: Heute gibt’s hier etwas zu feiern in Steinach.

Zum runden Geburtstag: Salon Vogel, ein Party-Eck
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Ralf und Kathrin mit Bürgermeister Udo Bätz (r.) vorm prächtig dekorierten Friseur- und Kosmetiksalon Vogel. Foto: Beer

Die Chance beim Schopfe gepackt hat das Team vom Friseur- und Kosmetiksalon Vogel und aus dem Dienstag einen Feiertag gemacht. Wie es aus Insiderkreisen gegenüber der Redaktion hieß, wurde das Geschäft Am Ockerwerk 33 frühmorgens mit rund 500 Meter Flatterband und über 200 goldenen und silbernen Luftballons umfassend dekoriert. Da mochte Kathrin Kirchner-Vogel bei ihrer Ankunft noch so barmen, dass sie um ihren runden Geburtstag eigentlich und wirklich kein solches Bohei gemacht haben mag – doch der Widerstand blieb zwecklos.

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Wer auch immer für die spontane Überraschung noch den Kopf gewaschen bekommt von der Meisterin ihres Fachs, ein fröhlicher Einstand in den Ehrentag von Kathrin Kirchner-Vogel war’s auf jeden Fall.