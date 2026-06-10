Katharina Sandtfort hält nach einem beunruhigenden Brief über den schlechten Gesundheitszustand ihres Gatten nichts mehr in ihrer Heimat im Meininger Werratal. Die Adelsfrau bricht mit ihrer Zofe zu einer gefährlichen Reise in die „Neue Welt“ auf, zu ihrem erkrankten Mann, der in Nordamerika einen abgelegenen Handelsposten für Pelze in Fort Welsh leitet. Doch ihre Ankunft wird von einer schockierenden Nachricht überschattet: Ihr Mann ist bereits verstorben. Der Winter verhindert eine schnelle Rückreise. Zunehmend auf sich allein gestellt, sieht sich die Witwe mit einer fremden, harten Welt konfrontiert. Mit der Zeit jedoch lernt sie dieses freiere Leben zu schätzen – ein Leben, das sich grundlegend von ihrer alten, von strengen Konventionen geprägten Adelswelt unterscheidet.