Am 8. April 1945 endete für Vesser der Zweite Weltkrieg. Er hinterlässt Tränen der Trauer für die Gefallenen und Tränen der Freude für die Heimkehrer. Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 wurden wehrtüchtige Männer aus Vesser einberufen. Der Krieg, der von Deutschland ausging, verbreitete sich in ganz Europa, Asien und Afrika und hinterließ Angst und Elend. Anfang 1945 lag er in seinen letzten Zügen. Das spürten auch die Einwohner von Vesser, abseits der Fernverbindungen und Durchgangsstraßen. Der Februar 1945 zeigte sich mit zweistelligen Minusgraden. Wegen Kohlemangel konnten viele Menschen nicht heizen. Mittels Holzleseschein vom Revierförster konnten sie Knüppelholz aus dem Wald holen. Der März zeigte sich ebenfalls kühl und launisch. Im gesamten Kreis gab es eine Welle an Kundgebungen. Sie standen unter der Losung: „Volk und Führer eine Einheit“. Bei einer solchen Veranstaltung erklärte der Reichsstatthalter von Thüringen, SS-Obergruppenführer Fritz Sauckel, am 4. März in Vesser das Rennsteiggebiet zur Festung. Für die Orte Schmiedefeld, Vesser und Frauenwald bedeutete dies, nun Schwerpunkt von Kampfhandlungen bei der Überquerung der alliierten Truppen über den Thüringer Wald zu sein. In der Kreisstadt Suhl fielen am 26. März die ersten Bomben. Immer öfter wurden Aufklärer und Kampfflieger über Schmiedefeld und Vesser gesichtet. Der Versuch, den Rennsteig einzunehmen, geschah nicht kampflos.