Am frühen Montagmorgen, gegen 5.45 Uhr, versammelten sich die Sportlehrer und die Schülerschaft auf dem Parkplatz der SBBS. Die Busfahrt ins österreichische Seefeld in Tirol verlief am Dreikönigstag reibungslos. Vor Ort angekommen, galt es, die Zimmer im Jugendhotel Krone zu beziehen. Im Anschluss wurde das notwendige Skimaterial ausgeliehen und im Depot an der Talstation verstaut.