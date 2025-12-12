 
Ob beim beliebten „Stadtbummel“ oder einer Ranger-Tour – die Stadt Suhl bietet Interessierten verschiedene Führungen an. Einen Höhepunkt gibt es am Samstag.

Zum Jahresende: Diese Führungen bietet Suhl seinen Gästen
1
Zum Jahresabschluss der thematischen Gästeführungen lädt wieder der Sühler Nachtwächter ein. Foto: frankphoto.de

Zum obligatorischen Jahresabschluss der thematischen Gästeführungen 2025 lädt wieder der „Sühler Nachtwächter“ ein, wenn er am Samstag, 13. Dezember, um 20 Uhr an der Rathaustreppe am Waffenschmied-Brunnen den Teilnehmern zurufen wird: „Hört Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen …!“. Die Teilnehmer erwarten außergewöhnliche Geschichten und Geschichtliches, Lustiges und Romantisches sowie Geheimnisvolles über vergangene Zeiten und Menschen, die in Suhl gelebt haben. Der Preis pro erwachsenem Teilnehmer beträgt 5 Euro. Der Kartenverkauf, Reservierungen und Vorverkauf erfolgen ausschließlich über die Tourist-Information im CCS (Telefon: (0 36 81) 78 84 05 oder per E-Mail an die Adresse touristinformation@suhl-ccs.de), wo auch die gewünschten Gästeführungen separat gebucht werden können.

Stadtbummel für Kinder kostenlos

Für individuell anreisende Gäste empfiehlt die Tourist-Information außerdem den beliebten „Stadtbummel ohne Voranmeldung“, der jeden Samstag um 10.30 Uhr ab der Tourist-Information im CCS angeboten wird. Der rund zweistündige Stadtrundgang mit den versierten Gästeführern durch die Suhler Innenstadt kostet 6 Euro pro Person (für Teilnehmer mit Thüringer-Wald-Card 5 Euro). Es gibt auch einen Familienbonus für diese Gästeführungen: Kinder bis 14 Jahre in Begleitung ihrer Eltern können kostenfrei an den öffentlichen Führungen teilnehmen.

Die geführten „Ranger-Touren“ im Ortsteil Schmiedefeld (im Unesco-Biosphärenreservat) finden jeweils am Dienstag um 10.30 Uhr ab Infozentrum/Tourist-Information Schmiedefeld statt.

Alle Termine und weitere Angebote sowie detaillierte Informationen zu den Gästeführungsangeboten in Suhl und seinen Ortsteilen finden Interessierte zum herunterladen im Internet oder als Printausgabe in den touristischen Infostellen der Suhler Ortsteile und in der Tourist-Information Suhl im CCS.

www.suhl-ccs.de www.suhl-tourismus.de