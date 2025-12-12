Zum Jahresende: Diese Führungen bietet Suhl seinen Gästen

Zum obligatorischen Jahresabschluss der thematischen Gästeführungen 2025 lädt wieder der „Sühler Nachtwächter“ ein, wenn er am Samstag, 13. Dezember, um 20 Uhr an der Rathaustreppe am Waffenschmied-Brunnen den Teilnehmern zurufen wird: „Hört Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen …!“. Die Teilnehmer erwarten außergewöhnliche Geschichten und Geschichtliches, Lustiges und Romantisches sowie Geheimnisvolles über vergangene Zeiten und Menschen, die in Suhl gelebt haben. Der Preis pro erwachsenem Teilnehmer beträgt 5 Euro. Der Kartenverkauf, Reservierungen und Vorverkauf erfolgen ausschließlich über die Tourist-Information im CCS (Telefon: (0 36 81) 78 84 05 oder per E-Mail an die Adresse touristinformation@suhl-ccs.de), wo auch die gewünschten Gästeführungen separat gebucht werden können.