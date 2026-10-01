Zahlreiche Vertreter von Vereinen, Firmen, Einsatzabteilungen und Bildungseinrichtungen waren dieser Tage der Einladung von Lauschas Bürgermeister Christian Müller-Deck ins Kulturhaus der Glasstadt gefolgt. Ebenso wie Glasprinzessin Johanna I. und Mondstürerprinzessin Fiona I. Beim Jahresempfang konnte das Stadtoberhaupt zudem den Landtagsabgeordneten Henry Worm (CDU), den Bürgermeister der Partnerstadt Küps, Bernd Rebhan und dessen Gattin, den Hauptamtlichen Beigeordneten des Sonneberger Landrats Andreas Groß, Sparkassenvorstand Mike Stieler sowie Ernstthals Ortsteilbürgermeisterin Kerstin Müller-Litz und Thomas Schröder und Alexander Heil in Vertretung der Bürgermeister der Nachbarstädte Neuhaus am Rennweg und Steinach sowie seinen eigenen Amtsvorgänger Norbert Zitzmann begrüßen. Auch zahlreiche Stadträte waren zugegen.