Zum Internationalen Kindertag: Großes Kinderfest steht in den Startlöchern

Passend zu den Jubiläumsfeierlichkeiten 800 Jahre Oberlind findet das alljährliche Kinderfest dieses Jahr im Sonneberger Ortsteil statt. Immer am Internationalen Kindertag wird für die kleinsten Spielzeugstädter ein tolles Event für die ganze Familie organisiert, wie die Stadt in einer Mitteilung bekannt gibt. Dieses Mal lädt die Stadt zu diesem auf den Markt- und Kirchplatz nach Oberlind ein. „Damit runden wir das Fest-Wochenende, das die örtlichen Vereine auf die Beine gestellt haben, gebührend ab“, so Cornelia Brückner vom Sachgebiet Kultur, Medien, Bürgerservice der Sonneberger Stadtverwaltung.